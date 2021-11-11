Решетников заявил об аккредитации организаций, занимающихся аудитом выбросов CO2 в РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Первые российские органы по валидации и верификации выбросов парниковых газов уже получили аккредитацию, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в четверг на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Углеродная отчетность будет верифицирована независимыми экспертами. Для этого развиваем рынок верификационных услуг. <…> Первые органы по верификации и валидации уже были аккредитованы", - сказал Решетников.

Он отметил, что МЭР также работает над международным признанием российской аккредитации в этой сфере. Министр добавил, что в рамках реализации положений закона "Об ограничении выбросов парниковых газов" в РФ формируется система добровольных климатических проектов и обращения углеродных единиц.

В свою очередь в Росаккредитации пояснили ТАСС, что первым российским органом по валидации и верификации выбросов парниковых газов в национальной системе аккредитации стал Российский университет дружбы народов.