В Минприроды заявили, что декларация Глазго по лесам отвечает климатическим целям РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Совместная декларация по лесам и землепользованию, подготовленная к саммиту в Глазго, соответствует национальным целям России в климатической сфере. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, выступая на сессии "Пути низкоуглеродного развития: роль и подходы России" в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

"Мы поддержали декларацию Глазго по лесам и землепользованию. Она, безусловно, отвечает нашим национальным целям и той существенной работе, которая проводится сейчас по улучшению экологической ситуации в России", - сказал он.

Аноприенко отметил, что перед Россией стоит задача в рамках достижения национальных целей развития обеспечить к 2024 году стопроцентный баланс выбытия и воспроизводства лесов. "На каждое дерево погибшее, сгоревшее, вырубленное должно быть высажено равноценное дерево", - пояснил замминистра.

Замглавы Минприроды также напомнил, что в стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года предусмотрен рост потенциала поглощающей способности российских лесов почти в два раза, до 1,2 млрд тонн CO2-эквивалента.

По его словам, для достижения этих целей необходимо реализовывать ряд мероприятий: охрану лесов от пожаров, защиту лесного покрова от вредителей и болезней леса, мероприятия по лесоразведению и лесовосстановлению, а также увеличение продуктивности лесов за счет современных интенсивных практик ведения лесного хозяйства. "Помимо прочего, российский бизнес на добровольной основе сможет реализовывать климатические проекты, направленные на поглощение парниковых газов. Необходимая законодательная база для этого в РФ существует. Появление данных проектов ориентировано на развитие рынка углеродных единиц и роста инвестиций в лесное хозяйство", - добавил Аноприенко.

"Я уверен, что декларация Глазго придаст новый импульс дальнейшему международному сотрудничеству по лесам и устойчивому управлению лесными ресурсами, а также повышению приоритетности лесной проблематики в общей повестке ООН", - заключил заместитель министра.