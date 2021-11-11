Власти Петербурга готовы содействовать ТПП по инициативе о развитии семейного бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга готово оказывать содействие в реализации инициативы Торгово-промышленной палаты России по развитию семейного бизнеса. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на рабочей встрече с президентом ТПП России Сергеем Катыриным, сообщили в четверг в пресс-службе Смольного.

"На встрече обсуждалась инициатива ТПП России по развитию семейного бизнеса. Этот проект поддержал президент страны Владимир Путин. Губернатор подчеркнул, что правительство города готово оказывать содействие в реализации этой инициативы", - рассказали в пресс-службе администрации главы города. Катырин принимал участие в торжествах к 100-летию Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, прошедших 11 ноября в Смольном.

Ранее Торгово-промышленная палата России предложила узаконить понятие "семейное предпринимательство" и ввести понятие семейного патента.

По словам Беглова, законодательное закрепление понятия семейного предпринимательства позволит улучшить экономическое состояние малых предприятий и поможет развивать местные бренды, в том числе семейные. "В Петербурге малый и средний бизнес сейчас обеспечивает занятость более 1,5 млн человек - это 53% всего трудоспособного населения", - привели его слова в пресс-службе.

На торжественном собрании, посвященном юбилею Санкт-Петербургской ТПП, губернатор отметил особую значимость сотрудничества бизнес-объединения и городского правительства в период пандемии. "Мы совместно разработали четыре пакета мер по поддержке бизнеса. Не остановили ни одно предприятие. Сегодня мы видим итоги этой работы - рост экономики города", - сказал он, подчеркнув, что индекс промышленного производства по итогам девяти месяцев составил 107,3%, тогда как в среднем по России - 104,7%. Беглов напомнил, что в Петербурге сейчас самый низкий уровень безработицы в стране - 1,9%.

Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату создали 11 ноября 1921 года в Петрограде, она стала первой в России. Сегодня она объединяет более 4,5 тыс. участников.