ФАО прогнозирует рекордный уровень мировых цен на импорт продовольствия в 2021 году

РИМ, 11 ноября. /ТАСС/. Объем глобального импорта продовольствия достигнет рекордного уровня в 2021 году в $1,75 трлн, что на 14% больше, чем в 2020 году, и на 12% выше, чем прогнозировалось в июне 2021 года. Об этом говорится в докладе "Продовольственный прогноз", который в четверг опубликовала Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Этот рост специалисты объясняют "повышением стоимости продовольственных товаров на международном рынке, а также трехкратным увеличением транспортных расходов". Как указывается в докладе, на развивающиеся регионы приходится 40% от общего объема импорта. Организация прогнозирует, что совокупная стоимость продовольственного импорта увеличится на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом, согласно оценкам, в странах с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия ожидается еще более стремительный рост, "который в большей степени обусловлен более высокими издержками, нежели увеличением объемов импорта продовольствия".

"Развивающиеся регионы сталкиваются с резким ростом цен на базовые продукты питания, такие как зерновые, животные жиры, растительные масла и масличные семена, в то время как в развитых регионах рост цен наблюдается в основном в категориях продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как фрукты и овощи, рыбные продукты и напитки", - сообщила ФАО.

На протяжении более года растет индекс продовольственных цен ФАО. В июне и июле было зафиксировано первое снижение за 12 месяцев, но в августе вернулась тенденция роста, которая удерживается третий месяц подряд. Как поясняют эксперты, цены формируются из соотношения предложения и спроса, который начал расти после сокращения с началом пандемии. Как ранее корреспонденту ТАСС пояснил старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан, сочетание роста цен на энергоносители и продовольствие служит поводом для беспокойства и может привести к проблемам в более долгосрочной перспективе.