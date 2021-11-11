Мерами поддержки бизнеса в Пермском крае воспользовались 20% предпринимателей

ПЕРМЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Около 20% предпринимателей Пермского края воспользовались мерами поддержки, которые приняли в регионе в связи с пандемией коронавируса, сообщил губернатор Дмитрий Махонин на форуме "Дни пермского бизнеса" в четверг.

"Мерами поддержки, принятыми во время пандемии, воспользовались 20% предпринимателей. Почему? Хороший предмет для анализа. Кто-то не хочет пользоваться, но я считаю, что многие просто не знали", - отметил Махонин.

При этом, по словам губернатора, в Пермском крае 44 проекта малого и среднего предпринимательства получили поддержку на сумму 100 млн рублей в 2021 году. В 2022 году на эти цели направят на 50 млн рублей больше.

Директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов, выступающий модератором форума, отметил, что в Пермском крае разработали уникальные, существенные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. "В Прикамье самый дешевый патент по многим видам деятельности по Приволжскому федеральному округу. Губернатором края внесены на рассмотрение уникальные для России налоговые инициативы: независимо от вида деятельности, по упрощенке ввести для новых предпринимателей пониженные ставки", - сказал Федотов.

Форум "Дни пермского бизнеса" проходит в Перми с 2009 года. Это масштабное ежегодное событие, направленное на стимулирование предпринимательской активности и повышение эффективности малого и среднего бизнеса на территории города Перми и в Пермском крае.