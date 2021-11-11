Кредитование сезонных полевых работ в 2021 году увеличилось на 23%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ с начала 2021 года увеличилось на 23% и достигло 673,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза в четверг.

"По состоянию на 3 ноября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 673,4 млрд рублей, что на 23% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

По данным Минсельхоза, Россельхозбанком выдано 480,2 млрд рублей, Сбербанком - 193,2 млрд рублей. За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 547,2 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 399,8 млрд рублей, Сбербанка - 147,4 млрд рублей.