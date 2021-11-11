Победители детского конкурса "Сбера" создали робота-видеографа, ковид-приложение и HR-бота

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Сбер" подвел итоги международного детского конкурса по искусственному интеллекту (ИИ), награждение прошло в четверг в рамках конференции AI Journey 2021, сообщила пресс-служба банка. Победители разработали алгоритм для создания видеопроизведения, переводчика языка жестов, приложение для определения степени поражения легких при коронавирусе, HR-бота, анализирующего резюме кандидатов на вакансии, и ряд других технических решений.

"В рамках конференции AI Journey 2021 состоялась церемония награждения победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для детей AIIJC (Artificial Intelligence International Junior Contest), организованного "Сбером" и Альянсом в сфере ИИ. В десяти номинациях конкурса были названы лучшие 14 команд, которые разделили между собой призовой фонд в 13 млн рублей. Авторы самых перспективных разработок получат сертификаты на образовательные курсы в ведущих российских вузах и приглашения на стажировку в "Сбер" и компании экосистемы, а их решения могут быть применены в сервисах и продуктах "Сбера", - рассказали в пресс-службе.

В номинации "Креативные индустрии" жюри выделило сразу пять команд, все они создали алгоритмы, генерирующие по текстовой строке и заданному жанру цельное видеопроизведение, которое должно включать в себя видео-, голосовую и музыкальную дорожки и при этом иметь художественную ценность. Места с первого по четвертое заняли российские команды - соответственно, Team Name, The Moscow, Sunrise Watchers и Aghanim, пятыми стали Shaleen Bhartiya из Индии.

Команда "Потом придумаю" (Россия/Украина, номинация "Подбор персонала") создала алгоритм, автоматически подбирающий резюме и упрощающий поиск кандидатов на вакансии. Команда CovidBusters (Россия, номинация "Искусственный интеллект в медицине") придумала приложение, определяющее по КТ-снимкам область и степень поражения легких, вызванного COVID-19. Команда Prodam_garage (Россия/ Казахстан, номинация "Инклюзивная среда") разработала нейросеть, распознающую буквы дактильной азбуки и слова жестового языка и переводящую их в текст, при этом в "Сбере" отмечают, что в России такого сервиса еще нет.

Другие победители - создавшая чат-бота Dark LED Team (Россия, номинация "Обработка естественного языка"), разработавшая алгоритм анализа переписки команда "Момент времени" (Россия, номинация "ИИ в нейромаркетинге"), придумавшая алгоритм анализа работы таксистов команда "ML-шарики" (Россия, номинация "ИИ в транспорте"), создатель распознавателя дорожных знаков FTL (Беларусь, номинация "ИИ в геосервисах"), разработчик бота для обработки текстов школьных задач Benders (Казахстан, номинация "ИИ в образовании"). Победитель в номинации "ИИ в робототехнике", российская Nirvana, сделала симуляционную модель захвата кухонного чайника манипулятивной рукой.

"Принято считать, что передовые решения в сфере искусственного интеллекта создаются исключительно в лабораториях людьми с университетскими дипломами. Но наш конкурс для школьников показал, что возраст не имеет определяющего значения для развития прорывных технологий. На выходе мы получили решения, которые после незначительной доработки имеют хороший потенциал для тиражирования и промышленного внедрения", - цитируют в пресс-службе первого замреда правления "Сбера" Александра Ведяхина, наградившего победителей конкурса.