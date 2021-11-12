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Премьер Украины заверил, что оснований для веерных отключений электричества нет

Денис Шмыгаль назвал слова мэра Киева Виталия Кличко о вероятности таких отключений дезинформацией

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Оснований для веерных отключений электроэнергии на Украине нет, несмотря на то что запасы угля в стране невелики. Об этом заявил в четверг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя слова мэра Киева Виталия Кличко о высокой вероятности веерных отключений в этом отопительном сезоне.

"Оснований сегодня ни министерство энергетики, ни "Укрэнерго" для веерных отключений не имеет, мы не готовимся к веерным отключениям, планов таких не составляем", - сказал он в четверг в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Шмыгаль назвал слова Кличко о вероятности таких отключений дезинформацией. "Подобные манипуляции я прошу политиков не выносить в общество, это дестабилизирует ситуацию, и это абсолютно не имеет на сегодняшний день под собой никакой почвы", - сказал премьер.

Глава правительства обещал беспрерывные поставки газа и электроэнергии населению. Вместе с тем он признал, что в стране сейчас запасы угля невелики - 425 тыс. тонн. По словам премьера, они будут увеличены за счет импорта и собственной добычи. "Уголь едет. Есть график поставок по морю и железной дороге. Отдельно есть заказы от "Центрэнерго", а также есть и украинская добыча. На отопительный сезон угля хватит", - заверил он. По словам премьера, стране также хватит существующих запасов газа в подземных хранилищах для стабильного проведения отопительного сезона.

В четверг Кличко, ссылаясь на экспертные исследования, заявил о высоком риске веерных отключений на Украине этой зимой, если морозы продержатся несколько недель подряд. Он также призвал созвать срочное заседание антикризисного энергетического штаба для решения этой проблемы.

Теги
УкраинаШмыгаль, Денис Анатольевич
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