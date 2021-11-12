Премьер Украины заверил, что оснований для веерных отключений электричества нет

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Оснований для веерных отключений электроэнергии на Украине нет, несмотря на то что запасы угля в стране невелики. Об этом заявил в четверг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя слова мэра Киева Виталия Кличко о высокой вероятности веерных отключений в этом отопительном сезоне.

"Оснований сегодня ни министерство энергетики, ни "Укрэнерго" для веерных отключений не имеет, мы не готовимся к веерным отключениям, планов таких не составляем", - сказал он в четверг в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Шмыгаль назвал слова Кличко о вероятности таких отключений дезинформацией. "Подобные манипуляции я прошу политиков не выносить в общество, это дестабилизирует ситуацию, и это абсолютно не имеет на сегодняшний день под собой никакой почвы", - сказал премьер.

Глава правительства обещал беспрерывные поставки газа и электроэнергии населению. Вместе с тем он признал, что в стране сейчас запасы угля невелики - 425 тыс. тонн. По словам премьера, они будут увеличены за счет импорта и собственной добычи. "Уголь едет. Есть график поставок по морю и железной дороге. Отдельно есть заказы от "Центрэнерго", а также есть и украинская добыча. На отопительный сезон угля хватит", - заверил он. По словам премьера, стране также хватит существующих запасов газа в подземных хранилищах для стабильного проведения отопительного сезона.

В четверг Кличко, ссылаясь на экспертные исследования, заявил о высоком риске веерных отключений на Украине этой зимой, если морозы продержатся несколько недель подряд. Он также призвал созвать срочное заседание антикризисного энергетического штаба для решения этой проблемы.