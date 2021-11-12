Россельхознадзор выявил 63 случая подмены сырья в импортных кормах для животных

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор в 2021 году выявил 63 факта несоответствия импортных кормов для животных заявленному сырьевому составу. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"На сегодняшний день Россельхознадзором выявлены 63 факта несоответствия кормов сырьевому составу при поставках из Франции (17 случаев), Италии (15), Бельгии (12), Германии (11), Испании (4) и других государств ЕС", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, аналогичные нарушения обнаружены в кормах, ввезенных из Сербии (35 случаев) и Канады (14). В Россельхознадзоре отметили, что не менее остро стоит вопрос с использованием зарубежными производителями незарегистрированных в России генно-модифицированных компонентов. В 2021 году Россельхознадзор выявил 98 таких случаев, 76 из которых пришлись на Канаду, 11 - на Китай, 7 - на Германию.

"Фальсификация информации о реальном составе корма и производителе используемого сырья, который может быть в принципе не аттестован на поставки в Россию, вызывает обоснованные опасения в безопасности таких товаров и создает риски заноса с продукцией таких болезней как африканская чума свиней и грипп птиц", - добавили в ведомстве.

В Россельхознадзоре также обратили внимание отраслевых союзов и компаний, занимающихся в России продажей импортных кормов, на то, что они продвигают и реализуют потребителям не соответствующую заявленному уровню качества и безопасности продукцию. "Учитывая этот факт, в зону интересов и ответственности российских импортеров должна входить задача по оперативному исправлению ситуации во взаимодействии с зарубежными партнерами. Со своей стороны Россельхознадзор готов к конструктивному сотрудничеству, рассмотрению по существу всех поступающих обращений и продлению переходного периода для отдельных европейских компаний до 25 марта 2022 года. Однако это время необходимо использовать как компетентным ведомствам стран-экспортеров, так и российским импортерам для того, чтобы решить все обозначенные проблемы и представить этому убедительные доказательства", - заключили в Россельхознадзоре.

В настоящее время экспорт кормовой продукции в Россию без ограничений осуществляется из Франции, Норвегии, Италии, Финляндии, Ирландии, Австрии, Венгрии, Сербии, Китая, Швеции, Бразилии и других стран. Кроме того, временно разрешены поставки более чем 230 товарных наименований кормов и кормовых добавок 75 компаниям Германии, Испании, Нидерландов, Дании, Бельгии, Великобритании. В 2021 году в Россию ввезено 327,6 тыс. тонн кормовой продукции для продуктивных животных, 140,9 тыс. тонн - для непродуктивных животных и 305,7 тыс. тонн растительных кормов. Всего в страну импортировано более 774,3 тыс. тонн кормов и кормовых добавок.