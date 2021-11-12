Путин примет участие в конференции по искусственному интеллекту

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в международной конференции по искусственному интеллекту (ИИ) и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021 в рамках мероприятий по случаю 180-летия Сбербанка.

Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства выступит перед гостями и участниками конференции, а также ознакомится с презентациями финалистов международного конкурса по искусственному интеллекту для детей.

Ранее о планах президента принять участие в конференции также сообщал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Участие Путина в предыдущих конференциях AI Journey

Глава государства также выступал на конференциях AI Journey в 2020 и 2019 годах. В прошлый раз Путин принял участие в AI Journey по видеосвязи. Тогда президент говорил о цифровой трансформации, происходящей в России и мире, о возможностях искусственного интеллекта, моральных принципах его использования, а также о влиянии ИИ на образование.

По мнению Путина, цифровая трансформация России, которую необходимо провести в ближайшие десять лет, затронет все уровни власти и каждого жителя страны. При этом глава государства считает, что для многих чиновников освоение новых технологий станет "непростым экзаменом". Отвечая на вопрос, сможет ли искусственный интеллект стать президентом, Путин выразил надежду, что этого не произойдет: "Во всяком случае, пока".

"Искусственный интеллект - это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра или послезавтра выветрится, пройдет. Нет, этого не случится", - подчеркнул глава государства на AI Journey 2020.

Путин также сообщил, что Россия уделяет большое внимание цифровизации здравоохранения и оснащению медицинских учреждений оборудованием с использованием в том числе искусственного интеллекта. По словам президента, нужно внести изменения в законодательство, которые позволят с использованием цифровых технологий ставить диагноз, обмениваться медицинской информацией и подтверждать ее, получать необходимые документы, справки, в том числе об инвалидности. При этом глава государства подчеркнул, что цифровизация в медицине важна и для решения бюрократических вопросов.

Президент также прокомментировал и назвал "бурей в стакане" заявления о введенных в РФ ограничениях на распространение определенных данных в интернете, указав на выверенность принятых мер. Путин напомнил, что ограничения касаются таких вещей, как пропаганда суицида, детская порнография и терроризм.

Кроме того, на прошлогодней конференции Путин призвал создать морально-нравственный кодекс для искусственного интеллекта.

О кодексе этики ИИ

Кодекс этики искусственного интеллекта подписали в Москве в конце октября, мероприятие состоялось на площадке ТАСС. Авторами документа стали представители Альянса в сфере искусственного интеллекта, Аналитического центра при правительстве РФ и Минэкономразвития.

Кодекс стал частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы. Он устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством РФ или другими актами регулирования.

Документ поделен на два раздела, куда входят в том числе такие темы, как стимулирование развития ИИ, повышение осведомленности об этике применения ИИ, идентификация ИИ в общении с человеком и информационная безопасность.

Подписи под документом поставили вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, входящие в альянс Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс", VK, МТС и Российский фонд прямых инвестиций, а также представители Сколково, "Ростелекома", Росатома, InfoWatch и ЦИАН.

Об AI Journey 2021

Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey проходит в Москве 10-12 ноября.

В первый день форума участники обсудили вопросы бизнеса и развития искусственного интеллекта, роль новых технологий в области ESG (Environmental, Social, Governance - совокупность принципов социально ответственного ведения бизнеса) и устойчивого развития, влияние ИИ на общественную жизнь и экономику. Второй день, согласно программе, был объявлен научным и посвящен разработкам в сфере искусственного интеллекта. На третий день запланирована конференция для учащихся средних и старших классов AI Journey Junior, кроме того, первые результаты своих проектов представит Институт искусственного интеллекта.

Как отметили в пресс-службе "Сбера", в прошлом году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по искусственному интеллекту и анализу данных. В конференции приняли участие около 30 тыс. специалистов более чем из 100 стран, перед участниками выступили 225 спикеров, их доклады в интернете просмотрели более 30 млн раз.