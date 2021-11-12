Лидеры АТЭС обсудят конкретные меры для восстановления экономики после пандемии

СИДНЕЙ/МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пути восстановления экономики региона после пандемии, налаживание новых цепочек поставок, а также обеспечение свободной торговли медицинскими товарами и поставки вакцин станут центральными вопросами открывающегося в пятницу саммита лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В этом году встреча, завершающая год председательства Новой Зеландии, из-за пандемии пройдет в онлайн-формате.

Участие Путина

Президент России Владимир Путин традиционно участвует в саммитах АТЭС. Не будет исключением и нынешний форум, где запланировано выступление российского лидера по видеосвязи.

В предыдущий раз Новая Зеландия принимала этот форум в сентябре 1999 года. Для Путина, который на тот момент около месяца возглавлял российское правительство, это было первое крупное международное мероприятие.

Пресс-служба Кремля ранее отмечала, что в ходе работы нынешнего саммита предполагается обсудить вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также определить ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года.

Темы саммита

Главными темами диалога лидеров экономик АТЭС, которые на правах председателя в нынешнем году предложила Новая Зеландия, станут "развитие торговли и инвестиций, расширение экономических процессов посредством цифровизации и применения новых технологий, а также продвижение инноваций". При этом основное внимание будет уделено конкретным мерам для сглаживания последствий пандемии COVID-19 при помощи развития торговли, поддержки поставок вакцин и связанных с вакцинацией медицинских товаров, а также "долгосрочным усилиям АТЭС в рамках обеспечения устойчивости и инклюзивности региона".

"Внимание лидеров экономик АТЭС по-прежнему сосредоточено на восстановлении после [пандемии] COVID-19, поддержке нормальной работы цепочек поставок и обеспечении свободной торговли важнейшими медицинскими товарами, такими как наборы для тестирования, средства индивидуальной защиты и вакцины. Мы намерены <…> активизировать усилия для восстановления экономики региона, принимая меры по декарбонизации и стимулируя ее рост", - указала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, под председательством которой пройдет саммит.

Как ожидается, по итогам встречи будут приняты заявление лидеров экономик АТЭС, а также план реализации "Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года", который определит работу организации в течение следующих 20 лет.

Форум АТЭС

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".

На долю участников форума приходится 57% ВВП планеты и 48% мировой торговли, на их территории проживает около 3 млрд человек. В 1998 г. вступил в силу десятилетний мораторий на расширение состава АТЭС, в 2010 году он был продлен на неопределенный срок. Заинтересованность в присоединении проявляют Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор.

После Новой Зеландии председательство в АТЭС в будущем году переходит к Таиланду.