Победителями премии "Экспортер года" в ПФО стали 10 компаний

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Победителями премии "Экспортер года" в Приволжском федеральном округе (ПФО) стали 10 компаний. Церемония награждения прошла в четверг в Казани, ее онлайн-трансляция была организована на сайте ТАСС.

"У нас рекордное участие премии в этом году. Более 1 800 компаний приняли участие. Сегодня мы награждали победителей в Приволжском федеральном округе. Компании разного размера - это и крупный бизнес, и МСП. Компании из самых разных отраслей: и услуги, и промышленная продукция, и сельское хозяйство. Приятно, что компании осваивают новые географии, новые виды продукции. И мы им в этом", - сказал генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков.

По его словам, по итогам девяти месяцев 2021 года объем поддержанного экспорта в ПФО Группой РЭЦ превысил $2 млрд. Для сравнения за аналогичный период 2020 года объем поддержки составил $1,25 млрд, увеличившись на 5%. "Экспортеры все больше стали обращаться за кредитно-гарантийными продуктами Группы РЭЦ, а также пользоваться мерами господдержки - и это действительно делает их более конкурентоспособными на международных рынках", - сказал Гусаков.

Награды вручили 32 компаниям, 10 из которых заняли первые места. В частности, компания Macroscop получила сразу два первых места в номинациях "Прорыв года" и "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории МСП. А компания "Продэкс" получила приз в номинации "Трейдер года" и "Новая география". Звание "Экспортер года в сфере промышленности" в категории крупного бизнеса получил "Новомет". Лучшим экспортером в сфере АПК в категории крупного бизнеса выбран "Нижегородский масло-жировой комбинат" и так далее. Призерами в разных номинациях стали производители из Татарстана, Башкирии, Перми, Самарской и других областей.

Премия была вручена в 12 номинациях. Среди них отраслевые номинации для крупного бизнеса и МСП: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере услуг", "Экспортер года в сфере высоких технологий", "Трейдер года". Также были определены победители в номинациях "Прорыв года" для МСП и "Новая география" для крупного бизнеса. "Окружной комиссии было очень непросто выбрать самых достойных. Это не только крупный бизнес. Половина номинаций конкурса посвящена малым и средним компаниям. Среди призеров окружных этапов есть даже индивидуальные предприниматели. И это заслуженно", - сказала в своем видеообращении к победителям генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Никита Гусков отметил, что больше трех четвертей компаний-победителей уже воспользовались различными мерами поддержки от РЭЦ. "Мы видим, что те меры, которые есть. Помогают. И компании об этом говорят. Но здесь все зависит от самих компаний, которые должны быть заинтересованы двигаться на экспорт, и тогда уже применять те меры поддержки, которые есть", - сказал Гусков. В церемонии также приняли участие глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович, заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Евгений Пономаренко, руководитель Управления конференций ТАСС Лариса Белоусова.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Экспортер года" проводится Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Информационным партнером конкурса выступает агентство ТАСС.