ЛДПР направит на заключение кабмина проект о моратории на повышение стоимости услуг ЖКХ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме в пятницу направят на заключение в правительство РФ законопроект, предусматривающий введение моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2022 году в условиях пандемии. Об этом в пятницу сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Как отмечают в пояснительной записке авторы документа, кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов россиян, также к обесцениванию доходов и сбережений граждан страны приводит инфляция, которая достигла более 8%. Кроме того, по словам авторов инициативы, "крайне негативно на уровень жизни россиян влияет ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги с сохранением максимальной доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 22%".

"Правительство Российской Федерации своим распоряжением от 30 октября 2021 года <…> утвердило индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектом Российской Федерации на 2022 год. Индексация будет варьироваться от 2,9% до 6,5%", - отмечают депутаты ЛДПР.

"Законопроектом предлагается частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан путем установления в 2022 году моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в пояснительной записке.