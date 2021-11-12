Российская делегация заявила о растущем оптимизме на переговорах по климату в Глазго

ГЛАЗГО, 12 ноября. /ТАСС/. Переговоры различных делегаций на климатической конференции ООН в Глазго еще продолжаются, по ряду направлений удалось добиться прогресса. Об этом в четверг журналистам заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Мы видим, что по статье 6 [Парижского соглашения], которая предполагает правила реализации климатических проектов и углеродных единиц, остается много вопросов, но есть движение. Будем искать развязки, - сказал он. - Ничего не решено, пока не решено все. Я с оптимизмом смотрю [на итоги переговоров], и по ходу работы оптимизм увеличился".

По словам министра, в частности, удалось достичь прогресса по признанию поглощающей способности российских лесов и принципа технологической нейтральности. "Мы принципиально [важным] считаем признавать атомную энергию низкоуглеродной, и этот подход сейчас признается все больше и больше", - добавил Решетников.

В свою очередь глава российской делегации на международных переговорах в Глазго вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что "пока еще рано говорить" о том, стала ли 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) успехом или провалом. "Результата еще нет, переговоры идут", - указал он.

COP26 проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 государств. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники форума обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.