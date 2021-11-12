В Братиславе состоится 21-е заседание российско-словацкой межправительственной комиссии

БРАТИСЛАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Двадцать первое заседание Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Словакией состоится в пятницу в Братиславе. Российскую делегацию возглавляет министр науки и высшего образования, председатель российской части комиссии Валерий Фальков, а словацкую - вице-премьер, министр экономики Рихард Сулик.

Фальков в четверг по прибытии в Братиславу встретился со спикером Национального совета (парламента) республики Борисом Колларом. Во встрече в Братиславском граде приняли участие члены Группы дружбы Национального совета с Россией. В ней состоят 38 из 150 депутатов парламента. Фальков обсудил с Колларом и словацкими парламентариями актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в сфере образования, экономики, а также перспективы межпарламентского взаимодействия.

Коллар сообщил, что на встрече обсуждалось "углубление взаимного сотрудничества между странами и его выстраивание на различных уровнях". "На мой взгляд, важно, чтобы мы, например, активизировали сотрудничество в области образования, прежде всего по программам обучения за рубежом, чтобы наши студенты имели возможность изучать русский язык непосредственно в РФ. У нас хорошие отношения с Россией, и мы хотели бы продолжить работу над их укреплением", - сказал спикер Нацсовета.

Почтение памяти красноармейцев

Глава Минобрнауки РФ после встречи со спикером парламента возложил венок на расположенном в центре Братиславы военно-мемориальном комплексе Славин. Там покоятся 6 845 из 63 518 красноармейцев, погибших на словацкой земле в боях с нацистами.

Затем Фальков вместе с Суликом принял участие в работе Российско-словацкого делового совета. Там он говорил с представителями словацкого бизнес-сообщества и российских экономических кругов, активно работающими на рынках России и Словакии.

Фальков покинет Словакию в субботу.

Итоги за два года

На предстоящее заседание межправительственной комиссии, как сообщили ТАСС в российской делегации, вынесено много значимых для обеих сторон вопросов. Ожидается напряженная работа, так как в 2020 году заседание межправкомиссии не состоялось из-за пандемии. Предстоит обсудить итоги торгово-экономического взаимодействия за последние два года.

Российско-словацкие отношения развиваются во многих сферах сотрудничества, что может являться примером для других европейских стран, подчеркнули в делегации РФ. Это полностью относится к торгово-экономической и научно-технической областям. Словакия с населением около 5,5 млн граждан по итогам первых восьми месяцев текущего года среди торговых партнеров России в Евросоюзе занимает 10-е место по товарообороту и 8-е по экспорту. Товарооборот между странами за этот период составил $4,21 млрд, что на 37,7% выше показателя за тот же период 2020 года.

Российский экспорт в Словакию вырос на 43% по сравнению с первыми восьми месяцами прошлого года и достиг 2,91 млрд долларов. Импорт из Словакии в РФ возрос на 27%, до $1,31 млрд. Наша страна получает из республики, в частности, автомобили, одежду и обувь, энергетическое и электротехническое оборудование, а поставляет в том числе нефть и продукты ее перегонки, природный газ, черные металлы, органические химические соединения, игрушки, мебель, фармацевтические товары.