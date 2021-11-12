Украинская оппозиция полагает, что Киеву нужно заключить прямой газовый контракт с Россией

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Украина должна сделать принципиальные шаги для обеспечения своей энергетической безопасности, в частности заключить прямой контракт на поставки газа из РФ и продлить контракт на транзит российского газа через территорию страны. Об этом в четверг заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Юрий Бойко.

"Я считаю, что в нынешней ситуации нам нужно сделать несколько принципиальных вещей, первое - это иметь прямой контракт на поставку газа, второе - продолжить контракт на транзит, потому что это связанные вещи и это очень важно для нас <...>. Если мы проводим работу и подписываем транзит, то почему мы не можем подписать закупку, если цена будет для нас приемлема?" - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Бойко заметил, что в вопросе заключения прямого контракта Украине стоит последовать примеру Венгрии и Молдавии. А продление контракта на транзит, по его словам, является для Киева критически важной задачей, так как "от этого зависит и работа газо-транспортной системы, и поступления в бюджет, и энергобезопасность", страны и Европы.

Кроме того, подчеркнул политик, Украине следует прекратить политические распри с Россией и Белоруссией, а также обеспечить возможность дополнительного ввоза угля в страну. Бойко призвал власти создать антикризисный штаб и сконцентрировать все ресурсы на решении перечисленных задач.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 гг. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.