Украина ведет переговоры о поставках сжиженного газа из Катара через терминалы Польши

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Киев ведет переговоры о прямых поставках сжиженного природного газа из Катара, которые планирует осуществить через польские терминалы. Об этом сообщил замминистра энергетики Украины Максим Немчинов.

"Мы действительно работаем над прямыми контрактами с Катаром. Это непростая история, но мы действительно над этим работаем", - сказал он в эфире программы "Право на власть", которая транслировалась в ночь на пятницу на телеканале "1+1".

По словам Немчинова, поставки планируется осуществлять через два польских терминала Гданьск и Свиноуйсьце. "Наша пропускная способность между Украиной и Польшей не такая большая. Мы работаем над тем, чтоб физически ее увеличить и иметь возможность получать LNG-газ [сжиженный природный газ] с этих двух терминов по прямому контракту с Катаром", - уточнил замминистра.

Ранее офис президента Украины сообщил, что глава государства Владимир Зеленский 1 ноября на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани возможность поставок на Украину катарского сжиженного газа.