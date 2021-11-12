В правительстве Украины заявили об "энергетической войне" с Россией

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией. Такое заявление сделал замминистра энергетики Украины Максим Немчинов в ночь на пятницу в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть, они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис", - отметил он.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус выступил с утверждением, что Россия заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана "на уровне "Российских железных дорог". При этом министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана не подтвердило эту информацию, отметив, что Россия не блокировала поставки, но "есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны".

Россия с 1 ноября прекратила экспорт энергетического угля на Украину. В Минэкономразвития РФ заявили, что прекращение поставок связано с растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. В ведомстве подчеркнули, что в ноябре с учетом продолжающихся поставок иных марок угля на российские компании будет приходиться более половины всего угля, поставляемого на Украину.

В Киеве также неоднократно обвиняли Россию в использовании поставок газа в качестве "геополитического оружия". Власти Украины, в частности, называют проект "Северный поток - 2" "несущим риски национальной безопасности" и угрожающим безопасности поставок газа в Европу. При этом российская сторона неоднократно подчеркивала, что этот проект является коммерческим и Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.