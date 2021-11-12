Рынок углеродных единиц в России планируют запустить к середине 2022 года

ГЛАЗГО, 12 ноября. /ТАСС/. Российский рынок по торговле углеродными единицами может быть запущен к середине 2022 года. Об этом в четверг журналистам заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях климатической конференции ООН в Глазго.

"Российский рынок мы запускаем в следующем году. В конце первого полугодия у нас должны появиться уже первые климатические проекты, должным образом верифицированные и валидированные, соответственно, появится эмиссия углеродных единиц. Мы должны развернуть систему торговли и регистрации этих углеродных единиц. Потом возникает вопрос уменьшения углеродного следа продукции, нам это все предстоит сделать. Параллельно мы будем договариваться сперва на основе двусторонних соглашений с отдельными странами о признании углеродных единиц и об их обмене. В дальнейшем уже рассчитываем, что реализация статьи 6 Парижского соглашения позволит создать международный рынок", - отметил министр.

Решетников при этом подчеркнул, что спрос на углеродные единицы уже наблюдается со стороны российских компаний. "Например, сейчас российские компании, чтобы сократить и обнулить углеродный след своей продукции, приобретают углеродные единицы, но, к сожалению, не внутри страны, а за ее пределами. Наша задача в следующем году эту ситуацию изменить", - добавил он.

В то же время глава Минэкономразвития указал на необходимость взвешенного подхода при достижении углеродной нейтральности в стране. По его словам, "форсированная ускоренная эмоциональная декарбонизация" сопряжена с рисками, если она "качественно не просчитана". "Если общество каждой страны не ответило для себя, готово ли оно платить и сколько [за зеленый переход], то все это чревато тем, что мы видим в Европе - всплески цен и так далее. За все в конечном счете платит потребитель", - сказал он.

4 июня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума сообщил об организации на территории Сахалинской области пилотного углеродного рынка. Президент отметил, что данный эксперимент станет шагом на пути к созданию национального рынка торговли углеродными единицами.