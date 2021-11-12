Секретарь Совбеза Украины заявил, что у Киева будут проблемы, пока он "зависит от РФ"

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев всегда будет испытывать проблемы, в том числе в энергетической сфере, пока будет "хотя бы на йоту зависеть от России".

"К большому сожалению, нас постоянно вводили в заблуждение <...>, что только с россиянами и по-другому никак мы не можем тут жить. На самом деле это не соответствует действительности. До тех пор, пока мы будем от них зависеть хотя бы на йоту, мы будем иметь очень-очень большие проблемы. Они сразу этими проблемами будут пользоваться", - сказал Данилов в эфире программы "Право на власть", которая транслировалась в ночь на пятницу на телеканале "1+1".

В частности, Данилов связал энергетический кризис, с которым сейчас столкнулась Украина, с действиями руководства РФ.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления. В частности, Москва всегда выражала недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода "Северный поток - 2" политически мотивированными обстоятельствами, подчеркивая, что это коммерческий проект, который реализуется с европейскими партнерами.