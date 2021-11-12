Spotify приобретает компанию по распространению аудиокниг Findaway

ТАСС, 12 ноября. Шведская компания Spotify, владеющая одноименным аудиостриминговым сервисом, заключила сделку по приобретению дистрибьютора аудиокниг Findaway. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте Spotify.

"Мы рады объединить команду, лучшую в своем классе технологическую платформу и надежный каталог аудиокниг Findaway с опытом Spotify", - приводятся в сообщении слова директора по исследованиям и разработкам Spotify Густава Сёдерстрёма.

Условия сделки не разглашаются.

Компания Spotify рассчитывает благодаря приобретению Findaway ускорить свой выход на рынок аудиокниг. Это очередной шаг фирмы к объединению всех типов аудиоматериалов в одном сервисе.