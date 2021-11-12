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Spotify приобретает компанию по распространению аудиокниг Findaway

Условия сделки не разглашаются

ТАСС, 12 ноября. Шведская компания Spotify, владеющая одноименным аудиостриминговым сервисом, заключила сделку по приобретению дистрибьютора аудиокниг Findaway. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте Spotify.

"Мы рады объединить команду, лучшую в своем классе технологическую платформу и надежный каталог аудиокниг Findaway с опытом Spotify", - приводятся в сообщении слова директора по исследованиям и разработкам Spotify Густава Сёдерстрёма.

Условия сделки не разглашаются.

Компания Spotify рассчитывает благодаря приобретению Findaway ускорить свой выход на рынок аудиокниг. Это очередной шаг фирмы к объединению всех типов аудиоматериалов в одном сервисе.

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