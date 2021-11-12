Оборот "Сбермаркета" за девять месяцев вырос втрое

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Оборот сервиса по доставке продуктов "Сбермаркет" с января по сентябрь по МСФО вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании в пятницу.

"Всего же за девять месяцев 2021 года оборот "Сбермаркета" составил 36,2 млрд рублей - это в три раза больше, чем за девять месяцев 2020 года", - отмечено в релизе.

Количество доставленных заказов составило 13,46 млн - в 4,2 раза больше, чем год назад.

В третьем квартале 2021 года оборот компании составил 14,5 млрд рублей, что в три раза выше показателя за аналогичный период годом ранее. В частности, оборот B2B-направления - доставка для юридических и бизнес-клиентов "Сбермаркета" в III квартале вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество заказов увеличилось в 3,1 раза, а число новых клиентов - на 9 тыс. компаний, отмечается в документе.

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров из более чем 80 торговых сетей, компания оперирует в более чем 150 городах России.