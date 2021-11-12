Меркель призвала помнить, что пандемия не закончилась и научиться действовать превентивно

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель напомнила, что пандемия COVID-19 далека от завершения и призвала страны мира для борьбы с ней научиться быстро принимать превентивные меры. Об этом она заявила, выступая в пятницу на деловом форуме в рамках недели лидеров АТЭС, проходившим в режиме видеоконференции.

По словам Меркель, на начальном этапе у Новой Зеландии и Германии были "разные точки зрения" на стратегию борьбы с пандемией, предусматривающие нулевой порог терпимости к вирусу в одном случае и его присутствие в обществе, но без перегрузки системы здравоохранения в другом. "На первом этапе мы довольно успешно справились с [распространением вируса], но быстро поняли, что самая большая проблема заключается в возможности действовать быстро и активно, принимать превентивные меры, как только число случаев резко возрастает", - сказала канцлер, отметив, что подготовиться к вспышке заранее бывает очень сложно.

"К сожалению, Германия сейчас переживает четвертую волну [пандемии], и мы регистрируем значительный рост числа зараженных. Мы должны понимать, что это еще не конец <...>, и научиться прогнозировать экспоненциальный рост и действовать превентивно - это было и продолжает оставаться для меня самым сложным во время этой пандемии", - подчеркнула Меркель.

Также в ходе выступления канцлер Германии отметила важность принятых на климатическом саммите в Глазго обязательств мирового сообщества снизить объемы выбросов парниковых газов и подчеркнула необходимость четкого их исполнения для скорейшего "построения углеродно нейтрального будущего". "Нам необходимо научиться получать электроэнергию из возобновляемых источников. Это большая технологическая трансформация [мировой экономики], которую можно сравнить с великой индустриализацией XIX века. Это вызов, перед которым мы должны объединиться и саммит экономик АТЭС - это прекрасная возможность для поиска решений этой проблемы", - заключила она.

В настоящее время в состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики". В нынешнем году председателем в АТЭС является Новая Зеландия, 12 ноября после завершения традиционного саммита председательство передается Таиланду.