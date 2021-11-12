Банк "Открытие" предоставил кредиты на создание гибридных электростанций в Якутии

ЯКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Банк "Открытие" предоставил кредиты двум инвесторам на создание гибридных электростанций в северных поселках Якутии. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Якутске глава кредитной организации Михаил Задорнов.

"Мы уже участвуем в энергосервисных контрактах по замене традиционных дизелей в северных поселках, населенных пунктах республики. Сейчас как раз намечаем строительство так называемых гибридных станций. В целом эту программу осуществляет "Русгидро", как вы знаете, "Якутскэнерго" и "Сахаэнерго" являются дочерними компаниями "Русгидро". Это проект, который предполагает инвестиции примерно в 100 млрд рублей в основном, естественно, в дальневосточных, северных регионах страны. В Якутии мы работаем с двумя инвесторами и прокредитовали их примерно на 740 млн рублей", - сказал Задорнов.

Он уточнил, что в так называемых гибридных станциях дизельная станция заменяется на дизельную и солнечную станцию. "Работа таких станций должна привести к определенной, мы считаем, проектно, что это не менее 15%, экономии средств на энергию, на энергозатраты. При этом тариф фиксируется на ближайшие семь лет, и само по себе сохранение тарифа позволяет фактически возместить те инвестиции, которые делаются в строительство таких станций. Соответственно, мы, как банк, верим в этот проект, верим в его окупаемость, выгоду для конечного потребителя", - добавил глава банка.

Он отметил, что "для страны, особенно для Дальнего Востока, для Якутии, это абсолютно принципиальный момент, который позволит, во-первых, обеспечить устойчивость энергопредложения и еще раз все же ограничит рост тарифа и даже его снизит на среднесрочную перспективу".