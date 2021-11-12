Исследование: эквайринг используют 91% цветочных магазинов России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Эквайринг используют 91% цветочных магазинов России, сообщается в аналитическом исследовании IT-компании "Эвотор", результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

"Из-за локдауна в цветочных магазинах стала более востребована доставка, при которой распространена безналичная оплата - 91% цветочных магазинов используют эквайринг. Также высока доля у зоомагазинов и магазинов косметики - 89% и киосков с фаст-фудом - 88%", - говорится в исследовании.

Аналитики "Эвотора" также зафиксировали годовой рост доли безналичного торгового оборота в салонах красоты - с 78 до 83%, кофейнях - с 75 до 80%, магазинах цветов - с 68 до 76%, фитнес-клубах - с 68 до 73%, магазинах одежды - с 66 до 68%.

Значительно выросла за год доля безнала в обороте на автомойках - с 53% до 68%, в кондитерских - с 53 до 67%, в пивных магазинах - с 47 до 59%, в магазинах "у дома" - с 45 до 57%, табачной рознице - с 40 до 53%, в магазинах игрушек - с 25 до 51%, ювелирных мастерских - с 32 до 43%, алкомаркетах - с 26 до 35% и бюро ритуальных услуг - с 15 до 20%.

В целом за год доля торговых точек, принимающих оплату картой, выросла с 72 до 74%. В некоторых сегментах бизнеса прием безналичной оплаты стал безусловным стандартом сервиса. В первую очередь речь идет о сфере быстрых покупок. Так, оплату картой принимают 97% кофеен и киосков мороженого, а также 95% сексшопов.

Несмотря на общую тенденцию роста безналичных платежей и востребованность этого вида расчетов у покупателей, владельцы бизнеса в ряде сегментов по-прежнему отказываются от эквайринга. Карты принимают всего 18% ломбардов, 45% ветеринарных клиник, 46% бюро ритуальных услуг и 48% фирм, специализирующихся на операциях с недвижимостью. Остальные предприятия этих сегментов принимают оплату товаров и услуг только наличными.

Регионы и способы оплаты

Популярность эквайринга у МСП сильно отличается в зависимости от региона. В Пермском крае 88% точек малого и среднего бизнеса принимают оплату картой, в ХМАО, ЯНАО, Якутии - 85%. В Ростовской области 63% несетевых торговых точек предлагают покупателям безналичный способ оплаты, в Ивановской области - 60%, Ставропольском крае - 58%, а в Дагестане - 21%.

Больше половины денег в торговых точках малого и среднего бизнеса покупатели тратят по карте. Доля безналичных платежей в торговом обороте несетевой розницы выросла за год с 54% в октябре 2020 года до 58,5% в октябре 2021 года.

Растет популярность и альтернативных способов безналичной оплаты в малом бизнесе. Так, по данным "Эвотора", оборот оплат по QR-коду вырос за год в семь раз, а количество точек, использующих оплату по QR, увеличилось на 80%.

Активнее всего оплату по QR-коду используют в турагентствах, магазинах автотоваров и автосервисах, стоматологиях, мебельных магазинах, магазинах одежды, салонах красоты.