{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиакомпании России в октябре почти вышли на уровень 2019 года

Они перевезли 10,9 млн пассажиров

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские авиакомпании по итогам октября 2021 года перевезли 10,9 млн пассажиров, таким образом почти достигнув объемов перевозок октября допандемийного 2019 года. Это следует из оперативных данных Росавиации.

В сравнении с показателями октября 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, отмечается рост авиаперевозок на 60%.

Всего за январь - октябрь 2021 года перевезено 94,4 млн пассажиров, что на 59% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Пассажирооборот достиг 204,8 млрд пассажирокилометров, увеличившись на 53%.

Теги
Россия
"Известия": для самозанятых могут создать единый негосударственный пенсионный план
Речь идет о платформенной занятости, которая предполагает, что физическое лицо выступает посредником между онлайн-платформой и конечным получателем услуги
Читать полностью