В Приморье предпринимателям начали бесплатно предоставлять услугу цифровой подписи

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" начал предоставлять предпринимателям Приморского края услугу по бесплатному подключению сервиса электронной отчетности и возможность использовать цифровую подпись. Ранее этих услуг "Мой бизнес" не оказывал, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе центра.

"Центр "Мой бизнес" предлагает предпринимателям бесплатно подключить сервис подачи электронной отчетности на год. Программа предоставляет актуальные формы отчетов и помогает проверить документ перед его отправкой в государственные органы. Также предприниматели получат электронную подпись на защищенном носителе", - сообщили в пресс-службе, отметив, что "Мой бизнес" начал предоставлять эту услугу впервые.

Сервис электронной отчетности автоматически сравнивает данные по актуальным алгоритмам, которые применяются в госорганах. Программа проверяет декларацию по налогу на добавочную стоимость, на соответствие реквизитов контрагента и соответствие данных в его счет-фактуре.

Воспользоваться услугой могут предприниматели, которые в этом году не получали комплексных услуг центра "Мой бизнес". Цифровую подпись на год они получат на электронном носителе.

Оказание услуг предпринимателям является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.