Хайнань к 2025 году планирует увеличить поток туристов до 110 млн человек

ХАЙКОУ /Китай/, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Хайнаня к 2025 году планируют увеличить ежегодный поток туристов до 110 млн человек. Об этом говорится в плане на 14-ю пятилетку (2021-2025) по формированию на острове международной потребительской зоны, опубликованном администрацией южнокитайской провинции.

Согласно распространенному документу, для того, чтобы привлечь как можно больше отдыхающих из других регионов КНР, а также из-за рубежа, хайнаньская администрация будет активно содействовать развитию шопинг-туризма, сферы медицинских услуг, выставочной деятельности, культуры и спорта. Особое внимание, как отмечается, правительство намерено уделить созданию благоприятных условий для диверсификации услуг, предоставляемых турфирмами гостям острова по индивидуальному или групповому плану.

Кроме того, по официальным данным, в ближайшие несколько лет на Хайнане существенно увеличится доля люксовых гостиниц, а также комфортабельных отелей для людей со средним уровнем дохода. "Будет проводиться политика по внедрению престижных гостиничных брендов и интернационализации отельного бизнеса", - подчеркивается в правительственном плане.

В нем уточняется, что власти намерены существенно упростить процедуры, касающиеся пребывания на Хайнане иностранцев, оформления для них виз и разрешений на временное проживание. В документе также говорится о дальнейшей оптимизации сферы транспортных коммуникаций острова и создании новых международных маршрутов авиаперевозок.

Хайнань - одно из наиболее популярных направлений в Китае для отдыха. Согласно официальной статистике, в 2020 году остров посетили 64,55 млн путешественников, потративших порядка 87,28 млрд юаней ($12,65 млрд).