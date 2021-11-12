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"Известия": для самозанятых могут создать единый негосударственный пенсионный план

Речь идет о платформенной занятости, которая предполагает, что физическое лицо выступает посредником между онлайн-платформой и конечным получателем услуги
© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вопрос введения единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых, работающих на крупных платформах, был поднят на совещании с участием представителей Минфина, Минэкономразвития, Минтруда, Федеральной налоговой службы (ФНС) и таких крупнейших представителей рынка, как Ozon, Yandex, Mail.ru и Сбербанк. Инициатива предполагает, что с согласия работников агрегаторы начнут перечислять часть их доходов в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на результаты совещания на площадке Центра стратегических разработок (ЦСР), прошедшее 11 ноября.

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Как уточняет издание, речь идет о платформенной занятости, которая предполагает, что физическое лицо не является наемным сотрудником, а выступает посредником между онлайн-платформой и конечным получателем услуги. При этом сотрудник оформляется как самозанятой или индивидуальный предприниматель (ИП). В отличие от ИП, самозанятые не обязаны делать страховые взносы, поэтому среди них мало людей, откладывающих на пенсию, а значит, в будущем они могут рассчитывать лишь на минимальную социальную пенсию, поясняет газета.

План реализации данной инициативы предполагает, что платформы с согласия сотрудника удерживают долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направляют их на единый счет занятого в НПФ, сообщает издание. В то же время компании могут осуществлять дополнительные пенсионные отчисления за свой счет, что позволит софинансировать накопления.

"Известия" направили запросы в крупнейшие НПФ России с просьбой оценить инициативу.

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