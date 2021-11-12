Times: Британия не намерена приостанавливать реализацию протокола по Северной Ирландии

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Великобритания не стремится к применению статьи 16, приостанавливающей реализацию протокола по Северной Ирландии - части соглашения Соединенного Королевства с Евросоюзом, и готова к достижению компромисса на переговорах с Брюсселем. Об этом сообщает в пятницу газета The Times со ссылкой на источники Уайтхолла (лондонская улица, на которой расположены главные правительственные учреждения страны).

"Применение статьи 16 не решает проблем, с которыми мы сталкиваемся, - отметили они. - Даже если бы мы прибегли к подобному шагу, нам в конечном итоге все равно пришлось бы вернуться за стол переговоров".

Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit (выход Великобритании из ЕС) и международной политике Дэвид Фрост намерен донести эту позицию до замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича. Лондон стремится к тому, чтобы переговоры с Брюсселем в ближайшие несколько недель вступили в "новую, более интенсивную фазу", которая предоставила бы обеим сторонам "возможности для компромисса".

Переговоры между Великобританией и ЕС по североирландскому протоколу, как сообщали ранее британские СМИ, зашли в тупик, появляется все больше признаков готовности Лондона применить статью 16, которая позволяет в одностороннем порядке принимать меры, чтобы избежать серьезных негативных последствий для экономики, общества и окружающей среды в Ольстере.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других регионов королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения.

В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать бесконтрольного ввоза британской продукции из Ольстера в Ирландию (член Евросоюза). Протокол гарантирует, что граница на острове Ирландия должна оставаться свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами и католиками в Ольстере.