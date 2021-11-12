Греф предупредил о рисках "перерегулирования" в области использования ИИ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Регулирование в области искусственного интеллекта (ИИ) должно быть сбалансированным, чтобы не допустить перегибов. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью журналисту ТАСС Ивану Сурвилло для 8-серийного научно-популярного сериала об искусственном интеллекте от Киностудии им. М. Горького, созданного к 180-летию банка и к международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"Перерегулирование приведет к стагнации в развитии технологий и отставании страны, чего нам допустить нельзя. Наш президент сказал, что тот, кто будет владеть монопольно технологией искусственного интеллекта будущего, будет владеть миром. Это правда. Нам, конечно же, как стране, как нации нельзя отстать в этом процессе, - подчеркнул Греф. - С другой стороны, принцип "не навреди" должен быть уложен в головах всех, кто занимается развитием искусственного интеллекта, его применением и регулированием. Нужно соединение этих людей и специалистов из области социальных наук. Пока еще недостаточно в эту тему включены специалисты гуманитарного крыла человеческой деятельности. Мне кажется, что это должно произойти в самый короткий период времени. Главное - не спешить и не навредить".

При этом глава Сбербанка отметил, что через 20 лет искусственный интеллект будет совсем другим. "Я вижу, как мы работаем с искусственным интеллектом, как уже пару раз происходил очень серьезный, радикальный разворот в том, что мы делали, когда нам казалось, что какие-то вещи уже все, исчерпаны до конца, а вдруг открывался совершенно новый горизонт. Почему я сказал, что он будет совсем другим? Я вижу большую лимитированность исключительно комбинированных хард и софт-подходов для развития искусственного интеллекта. Будущее квантового компьютинга под большим вопросом пока, но оно открывает принципиально новые горизонты. И, конечно, биологические системы. Я думаю, эти две технологии могут создать абсолютно новое качество в развитии искусственного интеллекта", - заключил он.