Греф заявил, что сейчас самое время для системной работы по регулированию этики ИИ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что сейчас самое время для системной и детальной работы по регулированию этики искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение он высказал в интервью журналисту ТАСС Ивану Сурвилло для 8-серийного научно-популярного сериала об искусственном интеллекте от Киностудии им. М. Горького, созданного к 180-летию банка и к международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"На мой взгляд, сегодня этика искусственного интеллекта - одна из самых важных и проблемных зон, которая должна получить опережающее развитие. Долгое время мы не понимали, что происходит, а просто пытались догонять, пытались создавать саму технологию. Нам было интересно, к чему это приведет. Сегодня уже очевиден целый ряд в том числе и потенциально негативных последствий", - отметил Греф. Он подчеркнул, что "сейчас самое время для детального, серьезного, взвешенного разговора, обсуждения и системной работы, чтобы регулировать этику искусственного интеллекта".

"Там огромный спектр вопросов, который должен быть детально изучен и положен в основу применения различных систем искусственного интеллекта", - уточнил он.

Рассуждая о регулировании ИИ, Греф отметил, что одним из нерешенных вопросов, которые сейчас стоят на повестке дня в беспилотном транспорте, является вопрос ответственности в случае непредвиденных обстоятельств. "Искусственный интеллект не может нести ответственности. Отвечает тот, кто заложил в него правила, то есть человек. Ответственность может нести только человек. Это большая сфера для регулирования. Нужно понимать, что и в каких случаях является правонарушением или преступлением, а что и в каких случаях является неосторожностью или ситуацией, которую человек в принципе и не мог предусмотреть. Это очень большая, серьезная работа специалистов, которые занимаются нейросетями, правоведов, специалистов в области социальных наук, философов", - подчеркнул он.

По словам Грефа, до того как беспилотники выйдут на дороги самостоятельно, необходимый комплекс этих вопросов должен быть решен и отрегулирован в нормативном порядке.