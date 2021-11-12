Softline планирует купить около 30 IT-компаний

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Компания Softline намерена потратить большую часть из $400 млн, которые компания получила в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Лондонской фондовой бирже, на приобретение порядка тридцати IT-компаний в других странах. Об этом сообщил основатель и глава наблюдательного совета компании Игорь Боровиков в интервью РБК, опубликованном в пятницу.

"Из $400 млн привлеченных денег мы 80%, то есть $320 млн, планируем направить на приобретения. У нас есть M&A стратегия (слияний и поглощений - прим. ТАСС), текущий pipeline (список потенциальных целей для поглощения - прим. ТАСС) на $1,5 млрд. Это примерно 30 различных компаний. Конечно, не все они преобразуются в реальные сделки, но какая-то часть реализуется. До конца нашего финансового года, до 31 марта 2022 года, планируем закрыть две - три сделки, которые сейчас находятся на продвинутой стадии", - отметил он.

По словам Боровикова, в ближайшие три года в планах у компании расширить свою географию на 30 новых стран, в основном в Азии и в Африке, причем как "органически", так и "не органически", при помощи покупок. Кроме этого, с помощью сделок компания рассчитывает усилить портфель, позиции по определенным направлениям, пишет издание. "Хотим расширить свою сервисную экспертизу по AWS (Amazon Web Services, облачное подразделение компании Amazon - ТАСС), информационной безопасности и сервисам цифровой трансформации", - сказал РБК Боровиков. Он отметил, что сейчас из 6 тыс. сотрудников компании около 2 тыс. "оказывают услуги, помогают клиентам", при этом Softline планирует увеличить их количество как минимум до 5 - 6 тыс.

О компании

Компания Softline создана в 1993 году Игорем Боровиковым. Она помогает, содействует и ускоряет цифровую трансформацию деятельности своих клиентов. Группа объединяет свыше 150 тыс. корпоративных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 6 тыс. IT-поставщиков и предоставляет собственные услуги и запатентованные решения.

Оборот Softline за год, закончившийся 31 марта 2021 года, составил $1,8 млрд, компания осуществляет свою деятельность более чем в 50 странах на развивающихся рынках.