Греф предложил разработать нормы по ограничению интернет-контента для детей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым разработать нормы по ограничению интернет-контента для детей, и проверку этих норм которых должен взять на себя искусственный интеллект. Такое мнение он высказал в интервью журналисту ТАСС Ивану Сурвилло для 8-серийного научно-популярного сериала об искусственном интеллекте от Киностудии им. М. Горького, созданного к 180-летию банка и к международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"Я за строгий контроль того контента, который попадает к детям. В общем, это такая очень тонкая сфера, и я бы, единственное, призывал ее приоритизировать. Ее нельзя откладывать. Мы сегодня находимся в ситуации, на мой взгляд, уже слабо приемлемой дальнейшего промедления. Контента стало столько, что никакой государственной цензурой это не может быть решено, поэтому должны быть приняты нормы, проверку которых должен взять на себя тот же самый искусственный интеллект", - сказал Греф.

По его словам, если говорить о непосредственном взаимодействии детей в возрасте до 6-7 лет с гаджетами и с искусственным интеллектом, то надо минимизировать эти контакты. "В начальной школе этого уже избежать невозможно. Здесь нужны ограничения. И ограничения с точки зрения количества вот такого рода контактов и качества, самое главное - качества контактов. Нужно, конечно же, осматривать и разрешать только тот контент, который приемлем для детей, для их психики", - отметил глава банка.

При этом Греф подчеркнул, что отобрать гаджет у ребенка невозможно. "Психологи говорят, что сформировалось цифровое "я" ребенка, и в этом цифровом "я" гаджет является его нативным органом. И такое насильственное лишение гаджета приводит к тому, что ребенок воспринимает это как потерю какого-то органа своего. И это тоже психологическая травма", - подчеркнул глава Сбербанка.