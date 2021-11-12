Греф считает, что ИИ должен проверять контент на соответствие нормам, созданным человеком

"Мы серьезно обсуждали у себя в команде, как сделать так, чтобы контент не нес в себе только коммерческую составляющую. Количество просмотров и срок времяпрепровождения с контентом зрителя сегодня являются доминирующими в компаниях, производящих контент. Должны быть нормы, которые бы позволяли компаниям проводить самоконтроль. И проверку на соответствие нормам должен взять тот же самый искусственный интеллект. Эти нормы должны быть созданы. Мы придумаем, как это проверять, как осуществлять доступ и так далее, мы это умеем. А вот создание этих норм - это, конечно же, серьезная работа и ученых, и законодателей", - заявил Греф в интервью журналисту ТАСС Ивану Сурвилло для 8-серийного научно-популярного сериала об искусственном интеллекте от Киностудии им. М. Горького, созданного к 180-летию банка и к международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

Он выступил за строгий контроль контента, который попадает к детям, но назвал это "непростой задачей", поскольку дети значительно более адаптированы к взаимодействию с гаджетами и с искусственным интеллектом. "Это очень серьезная тема, в которую тоже должны быть включены специалисты из очень разных сфер, чтобы все грамотно отрегулировать. Важно уйти от запретов и дозировать объем и в первую очередь содержание", - пояснил Греф.

В пример он привел сериал "Игра в кальмара", вышедший на стриминговой платформе Netflix, который предназначен для аудитории старше 18 лет, но при этом его увидели многие представители младшего поколения. "Я посмотрел только несколько серий "Игры в кальмара" и смотрел через призму просмотра его детьми. Мне кажется, нужно очень серьезно думать, как такой взрослый контент не должен попадать детям. Талантливейший режиссер, талантливейшая работа, но я пришел к выводу, что это та сфера, которую мы должны в очень быстром порядке совместными усилиями регулировать", - подчеркнул глава Сбербанка.

Он добавил, что необходимо создавать механизмы, при которых дети действительно не смогут получить доступ к неприемлемому контенту.