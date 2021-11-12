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Верховный суд отклонил жалобу АО "Башкирская химия" на изъятие акций БСК

В суде указали, что доводы кассационной жалобы, которые были предметом рассмотрения судебных инстанций, не свидетельствуют о допущенных нарушениях норм материального и процессуального права

УФА, 12 ноября. /ТАСС/. Верховный суд РФ отказал АО "Башкирская химия" в передаче кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Башкирии об изъятии акций Башкирской содовой компании (БСК) в пользу государства. Определение суда опубликовано в картотеке дела.

"Доводы кассационной жалобы, которые были предметом рассмотрения судебных инстанций и получили надлежащую правовую оценку, не свидетельствуют о допущенных нарушениях норм материального и процессуального права, которые бы служили достаточным основанием в силу части 1 статьи 291.11 АПК РФ к отмене обжалуемых судебных актов. С учетом изложенного и руководствуясь статьей 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил: отказать в передаче кассационной жалобы акционерного общества "Башкирская химия" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации", - сказано в определении.

Арбитражный суд Башкирии 4 декабря 2020 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций БСК в полном объеме. Генпрокуратура в ходе проверки, которая проводилась в связи с утратой контроля государства над активами АО "Башкирская содовая компания", выявила нарушения законодательства о приватизации.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа 2020 года поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры. В тот же день прокуратура начала проверку. До 17 января 2013 года 61,65% ОАО "Сода" принадлежали Башкирии, 34,79% - ОАО "Каустик". Впоследствии "Сода" была присоединена к "Каустику" с переименованием последнего в Башкирскую содовую компанию. После конвертации акций двух компаний доля акций республики в БСК, которая владела контрольным пакетом ОАО "Сода", снизилась до 38%, кипрской ModisаnnaLimited и ОАО "Башкирская химия" перешло 62% акций.

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