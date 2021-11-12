Магазины "Пятерочка" впервые открылись в Иркутской области

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Х5 Retail Group открыла восемь магазинов "Пятерочка" в Иркутской области, которая стала 67-м регионом присутствия компании. Об этом говорится в сообщении компании.

"X5 Retail Group N.V., управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", объявляет о начале операционной деятельности торговой сети "Пятерочка" в Иркутской области, ставшей 67-м регионом присутствия компании", - говорится в сообщении.

Сегодня открылось восемь магазинов "Пятерочка" в Иркутской области: три в столице региона, по два в Усолье-Сибирском и Ангарске, еще один в Шелехове. Совокупная торговая площадь всех новых магазинов составляет 2,73 тыс. кв. м. Ассортимент каждого из них - от 5,5 до 7 тыс. наименований. Доля товаров сибирских производителей составляет около 30%, а в некоторых категориях достигает 85% (молочные продукты) или практически полностью представлена локальными поставщиками (мясо птицы и яйца), добавляется в материале. При этом до конца года торговая сеть планирует открыть еще девять магазинов в регионе.

О компании

X5 Retail Group - продуктовая розничная компания. На 30 сентября 2021 года сеть включала в себя 17,6 тыс. магазинов "Пятерочка", 980 супермаркетов "Перекресток" и 34 гипермаркета "Карусель".