Huawei открыла продажи нового флагманского ноутбука MateBook 14s

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Компания Huawei выпустила в продажу на российском рынке флагманский ноутбук MateBook 14s, который оснащен технологией разблокировки через изображение с камеры. Стоимость новой модели начинается с 119 990 рублей, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Новая модель получила безрамочный 2,5K-экран диагональю 14,2 дюйма, тонкий металлический корпус, новую батарею, которая заряжается за 15 минут для трехчасовой работы, а также фронтальную мини-камеру, размер которой всего 2,25 мм. С ее помощью можно настроить разблокировку устройства по лицу, как в смартфоне. Кроме того, камера распознает уровень освещения и автоматически настраивает яркость экрана", - отметили в пресс-службе.

В России MateBook 14s представлен в двух цветах: зеленом и серебристом. Новая модель оснащена процессором Intel Core H 11-го поколения, а также оборудована звуковой технологией Huawei Sound с умным шумоподавлением и фильтром голоса, помогающим убрать посторонние звуки во время онлайн-конференций.

Клавиатура в новой модели также была усовершенствована, появилась регулировка уровня подсветки. В кнопку питания встроен сканер отпечатка пальца, чтобы при необходимости включить ноутбук мог только его владелец.