{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Toshiba объявила о планах разделиться на три компании в 2023 финансовом году

Новые компании будут соответственно заниматься вопросами развития инфраструктуры, технологическими устройствами и компонентами полупроводниковой памяти

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Японская корпорации Toshiba объявила о намерении разделиться на три отдельные компании в 2023 финансовом году (начнется 1 апреля 2023 года). Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте корпорации.

Отмечается, что новые компании будут соответственно заниматься вопросами развития инфраструктуры, технологическими устройствами и компонентами полупроводниковой памяти.

По данным газеты Nikkei, планы о разделении связаны со стремлением руководства Toshiba повысить ее акционерную стоимость за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития.

В последние годы корпорация переживает кризис, связанный, в частности, с разразившимся в 2015 году крупным скандалом из-за подделки ее финансовой отчетности, а также с серьезными убытками, которые она понесла в 2017 году из-за банкротства американского подразделения. Toshiba также сотрясал конфликт между ее руководством и рядом крупных акционеров.

Теги
Япония
"Автоваз" заявил, что не планирует полностью останавливать производство
По мнению автопроизводителя, мировой кризис на рынке электроники продлится как минимум до середины 2022 года
"Автоваз" заявил, что не планирует полностью останавливать производство
Читать полностью