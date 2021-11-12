Toshiba объявила о планах разделиться на три компании в 2023 финансовом году

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Японская корпорации Toshiba объявила о намерении разделиться на три отдельные компании в 2023 финансовом году (начнется 1 апреля 2023 года). Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте корпорации.

Отмечается, что новые компании будут соответственно заниматься вопросами развития инфраструктуры, технологическими устройствами и компонентами полупроводниковой памяти.

По данным газеты Nikkei, планы о разделении связаны со стремлением руководства Toshiba повысить ее акционерную стоимость за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития.

В последние годы корпорация переживает кризис, связанный, в частности, с разразившимся в 2015 году крупным скандалом из-за подделки ее финансовой отчетности, а также с серьезными убытками, которые она понесла в 2017 году из-за банкротства американского подразделения. Toshiba также сотрясал конфликт между ее руководством и рядом крупных акционеров.