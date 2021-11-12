"Автоваз" заявил, что не планирует полностью останавливать производство

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" не планирует приостанавливать работу всего Тольяттинского завода, простой в пятницу объявлен только на линиях сборки автомобилей, сообщила пресс-служба компании. Производство двигателей, шасси, коробок передач и другие вспомогательные производства будет работать в обычном режиме.

"Информация о полном простое АО "Автоваз" является недостоверной. Действительно, в ситуации мирового кризиса поставок электронных компонентов, затрагивающего всех производителей по всему миру, компания время от времени вынуждена приостанавливать работу автосборочных линий. При этом остальные производства (к примеру, двигателей, КПП, шасси, прессовое производство, металлургия и так далее) продолжают свою работу по стандартному графику", - говорится в сообщении.

По мнению автопроизводителя, мировой кризис на рынке электроники продлится как минимум до середины 2022 года.

"Компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов, однако мировой кризис, по нашему мнению, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше", - добавили в "Автовазе".

11 ноября в официальном сообществе Профсоюзной организации предприятия во "ВКонтакте" сообщалось, что 12 ноября простой объявлен на всех трех производственных линиях "Автоваза" в Тольятти.

Ранее неоднократно сообщалось о временных приостановках автосборочных линий "Автоваза" из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosh. Завод "Lada Ижевск", использующий иные комплектующие для Lada Vesta, сохранял нормальный режим работы.

О компании

"Автоваз" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности "Автоваза" расположены в Тольятти - АО "Автоваз", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске - ООО "Lada Ижевск".

Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.