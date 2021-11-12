Свердловская область планирует снизить госдолг на 5% по итогам года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Государственный долг Свердловской области по итогам 2021 года снизится ориентировочно на 5% - с 114,4 до 108,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства финансов региона.

"По предварительной оценке, объем государственного долга Свердловской области по итогам 2021 года будет находиться в пределах уровня, сложившегося на 1 ноября текущего года, это 108,5 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что решение о привлечении новых заимствований и досрочном погашении долга при необходимости будет приниматься в зависимости от текущей ситуации с исполнением бюджета. В минфине также отметили, что существующий уровень долговой нагрузки позволяет пользоваться всеми инструментами финансирования и не влечет дополнительных ограничений для региона.

Согласно данным, опубликованным на сайте областного Минфина, госдолг на 1 января 2021 года составлял 114,4 млрд рублей, в том числе ценные бумаги в объеме 66 млрд рублей, бюджетные кредиты в размере почти 34 млрд рублей, коммерческие кредиты 13,3 млрд рублей, государственные и муниципальные гарантии - 1,1 млрд рублей.