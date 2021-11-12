"Башнефть" получила за девять месяцев 57,1 млрд рублей чистой прибыли

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Башнефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящаяся к акционерам, по итогам января - сентября 2021 года составила 57,1 млрд рублей против 3,96 млрд рублей убытка годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка за отчетный период выросла на 43,4%, до 590,18 млрд рублей.

Операционная прибыль "Башнефти" составила за девять месяцев 2021 г. 76,82 млрд рублей против 11,06 млрд рублей убытка годом ранее, а прибыль до налогообложения сложилась на уровне 65 млрд рублей против 5,38 млрд рублей убытка в январе - сентябре 2020 года.

В третьем квартале чистая прибыль возросла в годовом выражении в 12,7 раза, до 30,47 млрд рублей, а выручка - в 1,9 раза, до 235,84 млрд рублей.

"Башнефть" - нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. Занимается нефтепереработкой и добычей нефти в Башкирии, Татарии, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Тюменской, Оренбургской областях. Акции компании котируются на Московской бирже.