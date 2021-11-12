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Энергетический кризис в Европе

Цена газа в Европе на открытии торгов росла до почти $950 за 1 тыс. куб. м

Причиной роста цен могло стать снижение номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Цена газа в Европе на открытии торгов в пятницу увеличилась на более чем 5%, свидетельствуют данные биржи ICE.

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Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $943 за 1 тыс. куб. м, или €79,75 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

К настоящему моменту рост цены замедлился до около $930 за 1 тыс. куб. м.

Причиной роста цен могло стать снижение номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу. За два последних дня они уменьшились более чем на 15% - до 285,1 млн куб. м в сутки с 335,9 млн куб. м, следует из данных сервиса Gassco.

Кроме того, накануне вечером "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину и Польшу на 12 ноября.

При этом реноминации на поставку газа в Германию по трубопроводу Ямал-Европа остаются на прежнем уровне - порядка 1,3 млн куб. м в час, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

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