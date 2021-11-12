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Сахалинский бюджет в 2022 году запланирован почти на 18 млрд руб. больше, чем на 2021 год

Министр финансов региона Ольга Лопатина представила поправки в проект бюджета на 2022-2024 годы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области запланировали бюджет на 2022 год в объеме 126 млрд рублей, что на 18 млрд рублей больше, чем изначально было принято на 2021 год. Основные параметры главного финансового документа региона в пятницу представила министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина во время общественных обсуждений проекта бюджета на 2022-2024 годы.

"Общие доходы бюджета на 2022 год прогнозируются в объеме 126 млрд рублей, в 2023 году - 116,3 млрд рублей, в 2024 году - 108,9 млрд рублей", - рассказала глава ведомства. Налоговых и неналоговых доходов в 2022 году из уже названной суммы будет 120,6 млрд рублей. Расходные статьи в следующем году запланированы на сумму 146,6 млрд рублей, в 2023 году - 133 млрд рублей, в 2024 году - 124,5 млрд рублей.

По информации областных властей, будущий бюджет, как и прежде, остается социально ориентированным. На здравоохранение, образование и прочие социальные направления пойдет больше половины средств региона.

В декабре 2020 года изначально был утвержден региональный бюджет на 2021 год в объеме около 108 млрд рублей, в 2022 году - около 92 млрд рублей, в 2023 году - около 86 млрд рублей. Общий объем расходов на 2021 год был запланирован в размере около 128 млрд рублей. В течение года в бюджет вносились изменения. Последние поправки были в августе. Тогда сахалинский бюджет на 2021 год увеличили более чем на 18 млрд рублей, доходы составили более 146 млрд рублей.

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