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Пандемия COVID-19

В Таиланде представили дезинфицирующее средство против любой мутации коронавируса

По словам заместителя пресс-секретаря МИД королевства, "средство подойдет детям и пожилым людям с чувствительной кожей, поскольку оно не содержит спирта"

БАНГКОК, 12 ноября. /ТАСС/. Университет Чулалонгкорн представил не содержащее спирта дезинфицирующее средство, которое способно уничтожить за минуту коронавирус с любой мутацией. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.

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По его словам, "оно способно деактивировать SARS-CoV-2". "Данное средство подойдет детям и пожилым людям с чувствительной кожей, поскольку оно не содержит спирта, - уточнил Нопакун. - По результатам испытаний выяснилось, что оно может деактивировать коронавирус со всеми видами мутаций всего за одну минуту".

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу Минздрав информировал о 7,3 тыс. заразившихся и 51 умершем за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2 млн, вылечились более 1,88 млн человек, умерли 19,9 тыс. пациентов.

Теги
ТаиландПандемия COVID-19
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