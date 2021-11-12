Акции "Русала" на Мосбирже растут после включения ценных бумаг компании в MSCI Russia

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Русала" - единственного производителя первичного алюминия в РФ - на открытии торгов Московской биржи выросла на 2,46% и достигла отметки в 76,25 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 11:00 котировки компании перешли к снижению на 0,46%, и акции торговались за 74,08 рубля за бумагу.

Стоимость ценных бумаг дорожала на фоне включения акций "Русала" в состав индекса MSCI Russia по итогам очередного полугодового пересмотра.

Кроме того, в индекс включены акции GK Segezha и префы "Мечела".

MSCI Russia - фондовый индекс российского рынка. Входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. Рассчитывается международной аналитической компанией MSCI Inc. Индекс MSCI Russia является ориентиром для международных институциональных и частных инвесторов, размещающих средства в ценные бумаги российских эмитентов.