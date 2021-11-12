В Москве готовы выпустить "зеленые" облигации для физических лиц после стабилизации ставок

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Документы для выпуска "зеленых" облигации для физических лиц в Москве готовы, но ставки пока нестабильны, для их размещения необходим подходящий момент. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

"У нас основном пришли на размещение квалифицированные инвесторы, крупные банки, фонды, но был большой интерес и среди физических лиц - порядка 700 млн рублей мы разместили у москвичей. Поэтому в связи с таким большим интересом граждан к этой теме мы сейчас готовим новый выпуск именно для физических лиц, это будут "зеленые" облигации для населения. Мы готовы организационно и по документам, сейчас смотрим за конъюнктурой рынка, довольно нестабильные пока ставки. Ждем удачный момент и разместим", - сказала Багреева.

Она отметила, что в мае Москва стала первым субъектом в Российской Федерации, которая разместила выпуск семилетних "зеленых" облигаций на 70 млрд рублей. "Мы привлекли деньги по очень выгодным ставкам. Привлеченные средства направлены на закупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии метрополитена", - уточнила Багреева.

Кроме того, в пятницу открылась эко-инсталляции, посвященные "зеленым" облигациям, на станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии столичного метрополитена.

"Для пассажиров на "Деловом центре" теперь есть зона ожидания с растениями, объемная карта метро со станциями БКЛ из эко-материалов, зона "Visual Интерактив" с камерой глубинного захвата. Деньги, полученные от бумаг, направят на закупку 400 электробусов, реконструкцию трех остановочных пунктов, строительство еще 18 станций, а также более 43 километров БКЛ", - добавил первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Роман Латыпов.