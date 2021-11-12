{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве готовы выпустить "зеленые" облигации для физических лиц после стабилизации ставок

В мае Москва стала первым субъектом в Российской Федерации, которая разместила выпуск семилетних "зеленых" облигаций на 70 млрд рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Документы для выпуска "зеленых" облигации для физических лиц в Москве готовы, но ставки пока нестабильны, для их размещения необходим подходящий момент. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.

"У нас основном пришли на размещение квалифицированные инвесторы, крупные банки, фонды, но был большой интерес и среди физических лиц - порядка 700 млн рублей мы разместили у москвичей. Поэтому в связи с таким большим интересом граждан к этой теме мы сейчас готовим новый выпуск именно для физических лиц, это будут "зеленые" облигации для населения. Мы готовы организационно и по документам, сейчас смотрим за конъюнктурой рынка, довольно нестабильные пока ставки. Ждем удачный момент и разместим", - сказала Багреева.

Она отметила, что в мае Москва стала первым субъектом в Российской Федерации, которая разместила выпуск семилетних "зеленых" облигаций на 70 млрд рублей. "Мы привлекли деньги по очень выгодным ставкам. Привлеченные средства направлены на закупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии метрополитена", - уточнила Багреева.

Кроме того, в пятницу открылась эко-инсталляции, посвященные "зеленым" облигациям, на станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии столичного метрополитена.

"Для пассажиров на "Деловом центре" теперь есть зона ожидания с растениями, объемная карта метро со станциями БКЛ из эко-материалов, зона "Visual Интерактив" с камерой глубинного захвата. Деньги, полученные от бумаг, направят на закупку 400 электробусов, реконструкцию трех остановочных пунктов, строительство еще 18 станций, а также более 43 километров БКЛ", - добавил первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Роман Латыпов.

Теги
Россия
"Автоваз" заявил, что не планирует полностью останавливать производство
По мнению автопроизводителя, мировой кризис на рынке электроники продлится как минимум до середины 2022 года
"Автоваз" заявил, что не планирует полностью останавливать производство
Читать полностью