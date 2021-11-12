ПФР призвал заблаговременно готовить документы для обращения за будущей пенсией

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Гражданам следует заблаговременно обращаться в Пенсионный фонд России (ПФР) для назначения будущей пенсии, чтобы весь пакет документов был проверен и, в случае недостающих документов, своевременно пополнен. При наличии всех необходимых документов к моменту наступления пенсионного возраста положенная гражданину пенсия будет назначена в течение 10 дней, говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте отделения ПФР по Камчатскому краю.

"Заблаговременная работа осуществляется в отношении застрахованных лиц, у которых право на страховую пенсию по старости возникает в течение ближайших пяти лет, и необходима для своевременного назначения пенсии будущему пенсионеру. Предпенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить пакет документов, подтверждающих его пенсионные права. Специалисты ПФР проверят правильность оформления документов, проведут оценку полноты и достоверности содержащихся в них сведений", - говорится в сообщении.

Так, в случае отсутствия необходимых документов о периодах работы, учебы, сведений о зарплате специалисты самостоятельно сделают запросы в архивы или в организации, в которых трудился человек, и проведут процедуры по уточнению сведений на индивидуальном лицевом счете гражданина. После этого будет проведена предварительная оценка всех документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав, отмечают в ПФР.

"Важность заблаговременной работы состоит в том, чтобы при достижении пенсионного возраста у гражданина были в наличии все необходимые документы для назначения пенсии, а их содержание и оформление соответствовало законодательно установленным требованиям. В этом случае страховая пенсия по старости будет назначена в 10-дневный срок со дня обращения", - поясняют в ведомстве.