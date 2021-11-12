РНКБ присоединил Севастопольский морской банк

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Крупнейший банк Крыма - РНКБ - завершил присоединение Севастопольского морского банка (СМБ), проходящего процедуру оздоровления с января 2020 года. Все права и обязательства перешли к РНКБ, говорится в сообщении крымского банка.

"ПАО РНКБ банк завершил процедуру реорганизации АО "Севастопольский морской банк" в форме присоединения к РНКБ банку с дальнейшей работой под единым брендом РНКБ. Все права и обязательства АО "Севастопольский морской банк", в том числе по договорам, заключенным с клиентами, перешли к РНКБ", - подчеркивается в сообщении.

В РНКБ уточнили, что подписания каких-либо документов клиентам, которые ранее обслуживались в СМБ, не требуется.

"Клиентам СМБ доступна вся сеть банка РНКБ, им предоставляется полный спектр банковских услуг, включая льготные государственные программы кредитования физических и юридических лиц", - добавили в пресс-службе.

Санация СМБ

Банк России в конце января 2020 года принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка. В качестве инвестора был привлечен РНКБ, он же получил функции временной администрации.

По данным на декабрь 2019 года, Севастопольский морской банк занимал 246-е место в банковской системе РФ. Он работал на территории Севастополя, где находился в том числе центральный офис, и в городах Республики Крым, предоставлял финансовые услуги для бизнеса и физических лиц. С 2014 года, как и другим работающим на полуострове банкам, ему отказано в членстве со стороны международных платежных систем Visa Int. и MasterCard Int., в подключении к системе международных расчетов, а также в проведении операций на международном финансовом рынке. С 2015 года Севастопольский морской банк внесен в санкционный список США.