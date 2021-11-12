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Пандемия COVID-19

Белоруссия к лету 2022 года выпустит "Спутник V" собственного производства

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что препарат будут производить как для внутреннего рынка, так и на импорт

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Белоруссия планирует наладить на свой территории полный цикл производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V", и уже летом 2022 года произведенный в стране препарат поступит на внутренний рынок. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, посещая предприятие "Белмедпрепараты".

"К началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот на территории Беларуси и на экспортных рынках. Объемы большие. Общий объем производства составит порядка 10 млн доз в год. Из них 4 млн рассчитано для внутреннего рынка. Остальной объем планируется поставлять на экспорт", - цитирует главу белорусского правительства издание "СБ. Беларусь сегодня".

Головченко также ознакомился с проектом по организации полного цикла фармацевтического производства вакцины "Спутник V" в республике. "Этот проект реализуется быстрыми темпами. Это единственное такое предприятие будет на территории СНГ, с таким уровнем комплектации оборудования и технологиями", - сказал премьер-министр. Он проинформировал, что в декабре нынешнего года будет заложена первая валидационная серия - 10 процентов от годового производства. "Она будет заложена на хранение, проверена ее стабильность и устойчивость. Далее следует процедура регистрации", - уточнил глава правительства.

С 1 октября 2020 года в Белоруссии началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. Позднее было налажено совместное с РФ производство этого препарата. Затем в республике зарегистрировали российскую вакцину "Спутник лайт". Также страна разрабатывает собственный препарат, который планируется запустить в оборот в 2023 году.

Теги
БелоруссияПандемия COVID-19
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